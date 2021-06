Trieste, si sente male in strada, cade e sbatte la testa a terra

Malore per un 41enne italiano, ieri pomeriggio, a Trieste. L'uomo è stato soccorso dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Trieste Centrale. L'uomo si è sentito male in via Flavio Gioia, proprio nella zona adiacente gli Uffici del Compartimento Polizia Ferroviaria di Trieste. Il personale in servizio ha notato un uomo iniziare a tremare ed accasciarsi improvvisamente al suolo tra i motocicli in sosta, in preda presumibilmente ad una crisi epilettica. Cadendo si è procurato inoltre una ferita alla testa.



Immediatamente è stato attivato il Centro Operativo Compartimentale che ha chiesto l'intervento del 118 ed inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti della Polfer hanno prestato i primi soccorsi e verificato le condizioni generali del ferito che, non appena giunta l'ambulanza, è stato portato all'Ospedale di Cattinara per le cure del caso.