Trieste, sorpreso a passeggio ma era in quarantena

La Polizia di Stato di Trieste, nella tarda mattinata di ieri, ha denunciato un 24enne inottemperante al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena.

Il giovane è stato fermato e identificato in via Carducci da una Volante della Questura impegnata nel controllo del territorio. Dopo gli accertamenti e le formalità del caso, è stato denunciato alla Procura della Repubblica e gli è stato intimato di rientrare a casa per proseguire l’isolamento fiduciario.



Nel complesso, durante questa settimana la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia 3.653 persone sanzionandone 131, di cui 21 durante le ore di coprifuoco. Sono stati controllati 635 attività ed esercizi commerciali e sono stati sanzionati cinque persone, tra titolari e gestori. Proseguono dunque i controlli sul territorio finalizzati a verificare l’osservanza della normativa antipandemica.