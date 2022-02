Trieste, tir perde un cilindro d'acciaio da undici tonnellate

Un tir ha perso il suo carico in viale Miramare, all'altezza del cavalcavia di Barcola, a Trieste. Si tratta di un cilindro d'acciaio del peso di circa 11 tonnellate che, per cause in corso di accertamento, è caduto dal mezzo pesante. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Sul posto stanno ancora operando per la rimozione del cilindro la prima partenza dei Vigili del fuoco e l'autogrù. Sono intervenuti anche il funzionario di guardia e il capoturno provinciale dei pompieri.

Impegnata anche la Polizia locale per gestire il traffico; inevitabili, infatti, i disagi alla circolazione.