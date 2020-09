Trieste, tornano i controlli anti-Covid nei locali

A Trieste, come disposto dal Prefetto Valenti, sono stati intensificati i controlli anti-Covid nei locali della città. Nella stretta, ieri sera, sono scattate due sanzioni ad altrettanti locali per mancato rispetto delle normative. Cinque, invece, i clienti multati perchè non indossavano la mascherina.

Complessivamente, sono state sei le attività sottoposte a ispezione dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, due sono state controllate dalla Squadra Volante e 18 dai Carabinieri.