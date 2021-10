Trieste, tornano in piazza gli studenti

Circa mille studenti hanno organizzato una manifestazione di protesta questa mattina con un corteo che da largo Sonnino punta a piazza Unità. Alla base della mobilitazione la richiesta dei ragazzi di una maggiore cura verso gli edifici scolastici.

Tutto parte da quanto accaduto nella succursale del liceo Petrarca la scorsa settimana. Gli alunni avevano dovuto abbandonare l'edificio a causa della caduta di calcinacci all'interno dell'immobile, che da 30 anni ospita l'istituto in via provvisoria, ora composto da 21 classi e 580 studenti.

Regione e scuola hanno trovato un'altra collocazione temporanea, nella sede universitaria di via Tigor, ma gli studenti hanno voluto comunque scendere ancora una volta in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza e della manutenzione.