Trieste tra le sei città italiane da 'bollino rosso'

Trieste è tra le sie città da bollino rosso, oggi lunedì 12 agosto, come segnalato dal sito del Ministero delle Salute. Il capoluogo regionale è tra le 11 città più roventi d'Italia. Caldo anche domani, ma in diminuzione (bollino giallo), asspettando mercoledì per respirare un po'.



Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.



Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.



Nella foto allegata la cartina del Fvg eleborata dall'Osmer Arpa Fvg, che misura le ondate di calore.

L'indice di disagio bioclimatico di Thom "Discomfort Index", elaborato per la Direzione centrale salute - Area della Prevenzione alla quale si rimanda per consigli sanitari e attività correlate. Le aree regionali si colorano per il livello di disagio corrispondente qualora in un punto il valore medio giornaliero superi la soglia di 23, 25, 26 o 25 per tre giorni consecutivi, o il valore massimo giornaliero superi la soglia di 26, 28, 29 o 28 per tre giorni consecutivi. Sono mostrate anche le misure e le previsioni triorarie.