Trieste, trasferito in rada il mega-yacht dell'oligarca russo

Il mega-yacht "A" dell'oligarca russo Andrey Melnichenko, posto sotto sequestro dall'11 marzo nell'ambito delle sanzioni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, è stato trasferito dall'arsenale San Marco a un'area in rada, nel golfo di Trieste, sempre sotto congelamento amministrativo.

L'arsenale, invece, dove si trovava in manutenzione e dove è rimasto ospitato dal momento del provvedimento, è tornato a disposizione di Fincantieri. La sua destinazione finale è ormeggiato a una banchina in via di ultimazione; per il momento resterà, però, alla fonda all'altezza del molo Adria Terminal.

L'imponente yacht, del valore di circa 530 milioni di euro, è dotato di tre alberi (di cui quello maestro alto 90 metri) per la navigazione a vela assistita, ed è il più grande al mondo, con oltre 142 metri di lunghezza e dieci metri di 'pesca'.

Disegnato da Philippe Starck e costruito in Germania, il Sailing Yacht A è stato varato nel 2015 e può ospitare 20 passeggeri e 54 membri dell'equipaggio. L'imbarcazione, che ufficialmente batte bandiera delle Bermuda, è anche dotata di una chiglia con vetrata per ammirare il fondale marino, e di una pista di atterraggio per elicotteri su uno degli otto ponti.

Melnichenko è stato inserito nella 'black list' delle sanzioni decise dall'Unione Europea dopo l'invasione russa dell'Ucraina. E' il principale azionista e membro dei consigli di amministrazione del gruppo EuroChem, che produce fertilizzanti, e della società di energia del carbone Suek. Secondo Forbes, nel 2021 il suo patrimonio netto è stimato in 19,8 miliardi di dollari, cifra che fa di lui il settimo uomo più ricco della Federazione russa.