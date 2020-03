Intorno alle 16.30, la prima partenza, l'autobotte e il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste, sono intervenuti, in Riva Giovanni da Verrazzano, per un incendio che ha coinvolto tre barche situate su dei cavalletti per la manutenzione.

L'incendio è stato domato dai pompieri utilizzando la schiuma dei mezzi antincendio. Le cause sono in fase di accertamento.