Trieste, trovato un corpo senza vita. Potrebbe trattarsi di Liliana Resinovich

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questo pomeriggio a Trieste, nella zona della Rotonda del Boschetto, nel quartiere di San Giovanni, in prossimità dell'ex ospedale psichiatrico.

È lì che dalle 14 si erano concentrate le ricerche. Il cadavere sarebbe stato notato all'interno di una siepe, parzialmente occultato in un sacco nero.

Potrebbe trattarsi di Liliana Resinovich, la 63enne ex dipendente della Regione che manca da casa dal 14 dicembre.

Sul posto la Polizia scientifica, che ha lavorato a lungo nella zona del ritrovamento. Presenti anche il magistrato Maddalena Chergia, titolare del fascicolo, e il medico legale.

La Prefettura di Trieste, in una nota, fa sapere che questa mattina si era tenuta una riunione per pianificare ulteriori attività di ricerca, con i rappresentanti di Questura, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale e Corpo Forestale.

"Si è deciso d'intensificare le operazioni con una capillare perlustrazione dell'intera area circostante l'abitazione (in via Verrocchio, nel rione di San Giovanni, ndr). L'attitivà ha consentito il ritrovamento, nel primo pomeriggio, di un corpo che, con elevata probabilità, potrebbe essere quello di Liliana Resinovich", si legge nel comunicato.

Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è giunto in macchina, verso le 16, sul luogo del ritrovamento. “Nessuno mi ha contatto per un eventuale riconoscimento. Spero di non trovare il corpo di Lilly. Se è lei, resterà una traccia indelebile nel mio cuore. Non ho neanche più voglia di vivere. Chi può aver fatto una cosa del genere e perché?”, si è chiesto l'uomo.