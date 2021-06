Trieste, ubriaco aggredisce quattro persone armato di coltello

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un triestino del 1992. In palese stato di alterazione alcolica - motivo per il quale è stato successivamente sanzionato amministrativamente -, brandendo un coltello, ha aggredito senza alcun motivo quattro persone che si trovavano in via d’Azeglio, colpendo anche con calci e pugni la carrozzeria della loro autovettura. L’uomo è poi scappato abbandonando il coltello in via Caccia, all'angolo con via Parini, e ha fatto cadere a terra uno scooter.



Più persone hanno chiamato il 112 Numero Unico e la sala operativa della Questura ha inviato in zona due Volanti, che lo hanno rintracciato e bloccato a fatica in via Caccia.

Accompagnato presso gli Uffici nel Polo San Sabba, l’uomo ha anche offeso e inveito contro gli operatori. Dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.