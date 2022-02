Trieste, Ugo Rossi resta ai domiciliari

Ugo Rossi resta agli arresti domiciliari. Il Gip del Tribunale di Trieste, Massimo Tomassini, ha convalidato l’arresto effettuato dalla Polizia locale del capoluogo giuliano venerdì scorso con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il consigliere comunale del Movimento 3V aveva preteso di entrare al ricreatorio Toti, nonostante fosse sprovvisto del Green Pass, in occasione di un sopralluogo da parte di una Commissione della quale fa parte. Ne era nato un alterco con la Polizia locale cha aveva chiesto a Rossi di uscire; lui ha opposto resistenza e, a quel punto, è scattato l’arresto. Secondo la sua versione, il consigliere avrebbe subìto anche maltrattamenti, ipotesi categoricamente smentita dai vigili urbani, che potrebbero agire per vie legali.

Rossi è stato anche denunciato dall’assessore comunale Nicole Matteoni, strattonata dal consigliere 'no Pass' per riuscire a entrare nella struttura. L'ex candidato sindaco, lo ricordiamo, era stato già condannato a cinque mesi per resistenza in occasione della sua sortita davanti a un ufficio postale, proprio nel corso della campagna elettorale.

Un episodio analogo a quello registrato all’interno del ricreatorio Toti si era verificato in occasione della cerimonia ufficiale per la Giornata della Memoria alla Risiera di San Sabba. Rossi si era presentato sprovvisto di Green Pass e, al momento del suo 'tentato' ingresso, scortato da un gruppo di sostenitori, anziché il certificato verde aveva esibito al controllo una tessera fascista e una nazista. Alla fine l'accesso gli era stato negato, mentre all'interno del monumento nazionale era iniziata la commemorazione.

Un gesto duramente stigmatizzato del presidente della comunità ebraica Alessandro Salonichio, che ha depositato un esposto in Procura contro il consigliere per aver esibito tessere nazi-fasciste.