Trieste, uno studente positivo al Volta

C’è un nuovo caso positivo a scuola. Contagiato uno studente dell'Istituto Volta di Trieste. A darne notizia il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che precisa: “E’ stato immediatamente attivato il tracciamento dei contatti stretti. In isolamento fiduciario, in attesa del tampone come da protocollo sanitario, anche 17 compagni di classe e cinque insegnanti, venuti a stretto contatto con l’alunno, che saranno sottoposti al test”.