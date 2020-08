Trieste-Venezia, quasi ultimati i lavori alla linea

Sabato 29 agosto riprenderà la regolare circolazione dei treni fra Bivio d’Aurisina e Trieste Centrale. È quasi terminato, infatti, l’intervento di consolidamento della parete rocciosa in prossimità del Bivio, sul binario in direzione del capoluogo giuliano, resosi necessario a seguito del movimento franoso del 22 giugno, che aveva raggiunto la linea, facendo deragliare un treno.

A partire dall’8 luglio, per sette settimane consecutive, circa 60 uomini, impegnati su più turni nell’arco delle intere 24 ore, hanno operato su un fronte lungo 1,2 chilometri per una superficie di 9mila mq di costone roccioso. Taglio della vegetazione, rimozione di pietre e massi pericolanti, esecuzione di fori per il fissaggio e posa delle reti a doppia torsione e in funi di acciaio a rivestimento della parete, le lavorazioni eseguite. 4,5 milioni di euro l’investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane).