Personale della Polizia Ferroviaria di Trieste ha denunciato un cittadino rumeno classe 1982 per non aver ottemperato a un divieto di ritorno nel comune giuliano e un cittadino marocchino classe 1976 per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, invece, ha denunciato all’autorità giudiziaria un triestino classe 1964 per il reato di diffamazione.