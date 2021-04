Trivignano, al via il cantiere del Tri-Mur

E’ partito questa settimana il cantiere del Tri-Mur, a Trivignano Udinese, per i lavori di ripristino della parte terminale del canale scolmatore di immissione nel torrente Torre. L’opera, realizzata dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che ha ottenuto uno stanziamento regionale di 150mila euro, è stata affidata all’impresa Ceconi di Ovaro; per i servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza è stato incaricato lo studio di ingegneria Comuzzi-Cimenti. Gli interventi prevedono la ricostruzione del guado esistente, del raccordo di scarico e delle protezioni spondali con massi in scogliera, nonché la riprofilatura del fondo del canale.

“Con questi interventi - commenta la presidente del Consorzio, Rosanna Clocchiatti - si dà priorità al ripristino della viabilità di interesse generale collegata con il guado. Saranno ristabilite le originali condizioni idrauliche del canale scolmatore e ricostruito il raccordo con il torrente Torre”. Con finanziamenti successivi, bisognerà completare la protezione spondale nel Torre, configurando il nuovo scarico e stabilizzando le attività erosive in atto. “In alternativa, la futura evoluzione del Torre sembra destinata a far scomparire gran parte del canale scolmatore esistente, e a compromettere quindi il terreno agricolo limitrofo”.

“L’amministrazione comunale chiedeva da anni una risoluzione alla problematica legata al crollo del guado sul canale scolmatore, punto sensibile per l’intera comunità e del relativo scarico nel Torrente Torre", dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici di Trivignano Udinese, Roberto Tuniz. "Finalmente si è potuto procedere con la progettazione, e ringraziamo la Regione e il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per aver accolto le nostre richieste. Ora è fondamentale agire in sinergia con gli organi preposti per trovare i fondi necessari a realizzare gli interventi legati alla protezione delle sponde del torrente Torre. Non solo in quel tratto, ma anche in corrispondenza della confluenza col Fiume Natisone, durante gli eventi atmosferici più violenti il Torre erode in maniera preoccupante le sponde, creando problematiche notevoli allo scarico del canale oggetto degli interventi e avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni in località Casali Fornaciata”.

I LAVORI. Tutti gli interventi del cantiere interessano l’ultimo tratto del canale scolmatore Tri-Mur tra il manufatto di sfioro e lo scarico, su una lunghezza complessiva di 240 metri. Durante i numerosi eventi atmosferici verificatisi, il canale scolmatore ha contribuito alla salvaguardia dagli allagamenti di vaste porzioni dei territori interessati dalla rete di sgrondo.

L’attività di erosione lungo la sua sponda destra, nel tempo, ha assottigliato il lembo di terreno che divideva la sponda sinistra del canale scolmatore Tri-Mur con il corpo idrico del Torre. Nel corso delle piene più recenti, il Torre ha prodotto un’evidente erosione della sponda sinistra del canale scolmatore; attualmente, lo scarico del canale scolmatore avviene prima dell’opera di scarico esistente in scogliera, direttamente nel Torre, in modo innaturale verso monte. Ciò ha prodotto lungo il canale scolmatore un incremento della pendenza e un conseguente incremento della velocità, con relativi fenomeni di erosione lungo il fondo e le scarpate del canale.

Le erosioni si sono protratte fino a circa 190 metri a monte la confluenza con il Torre interessando anche il guado che, per effetto dell’abbassamento del fondo mobile del canale, è stato sifonato. Anche le sponde risultano erose, sempre in conseguenza all’abbassamento della livelletta di scarico.