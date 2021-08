Trivignano, esce di strada e finisce in un fossato incastrato sotto un ponticello

Grave incidente stradale lungo la Triestina, questa mattina, nel territorio del comune di Trivignano Udinese.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto per rilievi, accertamenti e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a finire prima contro il guard rail e poi in un fossato, impattando contro una struttura di cemento di una ponticello.

La vettura stava procedendo dalla zona della dogana vecchia in direzione Trivignano. Nell'impatto, molto violento, il conducente è rimasto ferito in maniera seria, ma è sempre rimasto cosciente. E' stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero.

A bordo della vettura anche una donna, anche lei ferita in maniera seria, intubata, trasportata all'ospedale del capoluogo friulano con l'ambulanza. La strada è stata completamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e del Distaccamento di Cervignano del Friuli con due mezzi; i pompieri hanno dato un fattivo supporto alla equipe medica. La Sores ha inviato due ambulanze e l'elicottero sanitario, decollato dalla elibase di Campoformido. Sul posto, a supporto, anche alla forestale che ha aiutato nella chiusura della strada, e i volontari della Protezione Civile.