Tromba d'aria nello Spilimberghese, stalla scoperchiata

Una sorta di tromba d'aria ha colpito la zona dello Spilimberghese a metà pomeriggio. Le raffiche di vento hanno scoperchiato una stalla ed è stato necessario trasferire tutte le vacche in un luogo sicuro; nessun animale ha riportato lesioni. Se ne sono occupati i Vigili del Fuoco insieme agli allevatori. Siamo nella zona di via Francesco Petrarca.

Il forte vento ha causato la caduta di numerosi alberi nella zona di Vito d'Asio, Celante e Paludea. Alcune piccole borgate sono isolate. Difficoltà a muoversi lungo strade. Nessun ferito, ma le persone sono spaventate e sono rinchiuse in casa per paura di essere colpite da elementi trascinati dal vento. I pompieri sono al lavoro in maniera incessante.

I maggiori problemi emergeranno con ogni probabilità alle prime luci di domani. Sul posto ci sono anche i carabinieri e le altre forze dell'ordine, oltre agli amministratori municipali, agli operai, ai volontari, tutti impegnati nell'aiutare le comunità. Il maltempo non accenna a diminuire.