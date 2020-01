Troppa affluenza, stop all'incontro sul 'porta a porta'

Troppe persone all’incontro informativo sul ‘casa per casa’, interviene la Polizia di Stato e la riunione viene interrotta. E’ successo ieri sera nel quartiere udinese di San Gottardo, dove alle 20 era stata organizzata una riunione per dare ai cittadini informazioni sul nuovo sistema di raccolta differenziata, già partito nella seconda circoscrizione.

La sala dell’asilo di via Cividale può ospitare un centinaio di persone, ma all’appuntamento se ne sono presentate il doppio. La presidente del quartiere, Anna Chiarandini, aveva invitato quali relatori il direttore generale della Net Massimo Fuccaro, l’assessore comunale di Udine al decentramento Antonio Falcone e i consiglieri del quartiere Laipacco San Gottardo.

“Abbiamo distribuito duemila volantini per pubblicizzare l’iniziativa, mai avremmo pensato che si sarebbero presentati così tanti cittadini", spiega Chiarandini. "Appena ci siamo resi conto che la situazione avrebbe creato problemi relativi alla sicurezza, abbiamo invitato gentilmente le persone che non hanno trovato un posto a sedere a uscire dalla sala. L’appello – prosegue - è stato rivolto ai presenti più volte anche dall’assessore Falcone e dal parroco, don Roberto, che ha messo a disposizione la stanza. Ma non c’è stato nulla da fare, finché qualcuno ha chiamato la Polizia”.

All’arrivo degli agenti, l’incontro è stato interrotto. Il clima era ormai teso. “Tengo a precisare – afferma Chiarandini – che le persone, comprensibilmente, si sono arrabbiate per non aver potuto prendere parte all’incontro. Non si tratta di una questione di merito sul casa per casa. Siamo dispiaciuti per l’accaduto, organizzeremo un nuovo incontro”.

“Quella di ieri sera – aggiunge il direttore generale di Net Fuccaro – era una riunione informativa in più, oltre a quelle tecniche già programmate dall’azienda più a ridosso dell’avvio del casa per casa nel quartiere, previsto per il primo aprile”.

Sono oltre diecimila i cittadini interessati. Anche l’assessore comunale Falcone conferma che quanto accaduto a San Gottardo non ha nulla a che fare con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. “Semplicemente si sono presentate molte più persone del previsto, anche da altri quartieri. Non si poteva procedere in sicurezza, né c’è stata la possibilità di fissare sul momento la data di un nuovo incontro. Quelli già pianificati da Net – conclude – saranno l’occasione per affrontare in maniera efficace un tema così importante e delicato”.

“Una rappresentazione degna del teatro dell’assurdo”. Così l’associazione politico culturale Costruire Futuro commenta quanto accaduto nella sala San Gottardo, a Udine, durante l’incontro informativo sul ‘casa per casa’. Qualcuno al microfono che ha perso la calma, altri che polemizzavano tra loro, gente che saliva e scendeva le scale di ingresso, fino all’arrivo della Polizia. “Un episodio eloquente – si legge in una nota firmata tra gli altri dalla presidente Antonella Eloisa Gatta - circa il livello attuale di difficoltà nel creare un dialogo tra Amministrazione e cittadini”.

“Quello che emerge in modo netto e incontrovertibile – prosegue l’associazione - è la superficialità di chi ha scelto questa location da 100 posti o poco più a fronte dei circa 10.000 abitanti del quartiere. La Circoscrizione – si sottolinea - dovrebbe avere il polso del territorio e quindi immaginare una affluenza elevata su questo tema molto sentito e controverso. Il risultato – conclude Costruire Futuro – è quello di esacerbare ancor più gli animi di una cittadinanza che sente i propri referenti sempre più distanti ed incapaci di stabilire un dialogo costruttivo”.

Sulla vicenda interviene anche Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. “Quello che è andato in scena ieri sera non lo avremmo mai voluto vedere" afferma Puschiasis. "Quando deve intervenire la forza pubblica per porre fine a una riunione vuol dire che tutto è sfuggito di mano, così come il dialogo tra cittadini, Net e Comune. I residenti si attendono un coinvolgimento nelle scelte e non l’imposizione di un sistema che sta riducendo la città a una discarica”.