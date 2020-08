Troppa gente al bar, scatta la chiusura

Non rispettavano le distanze di sicurezza o non indossavano la mascherina dove obbligatorio. Così, ieri sera a Ronchis, alcune persone, anche per la recrudescenza della pandemia la Covid-19, che ha interessato alcuni paesi della provincia di Udine (tra cui Tarcento), hanno segnalato l'assembramento alle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latisana che hanno ravvisato, effettivamente, delle irregolarità in tal senso. Così, per il locale pubblico è scattata la sanzione amministrativa e la chiusura. È stato necessario anche l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Latisana: alcuni clienti, infatti, durante il controllo, hanno mostrato un atteggiamento poco collaborativo.