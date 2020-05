Troppa gente in giro a Gorizia, la rabbia del sindaco

Troppa gente in giro a Gorizia e molti non rispettano le disposizioni, creando assembramenti o uscendo senza mascherine. Una situazione che ha fatto arrabbiare il sindaco Rodolfo Ziberna. "Si sta verificando ciò che avevo, ahimè, anticipato: le persone credono che siamo in regime di liberi tutti".

"Fuori dai bar sono costanti gli assembramenti perché chi prende per take-away, il caffè, la birra o l'aperitivo consuma sul posto. Il motivo per cui ho proposto in Regione di consentire i tavolini al di fuori degli esercizi stava proprio nella possibilità d'imporre agevolmente distanze di sicurezza, senza le quali il contagio è senza dubbio destinato ad aumentare. A mio modestissimo avviso suggerirei, dopo diversi giorni di applicazione in cui giustamente si è ritenuto d'informare e non sanzionare, di procedere elevando un nutrito numero di multe, in modo che il passaparola poi faccia il suo. Tutto ciò al netto della concorrenza sleale che si genera tra gli esercizi che si comportano correttamente e quelli che fanno i furbetti", conclude Ziberna che ha provveduto a segnalare la situazione al Prefetto, al Questore e alle forze dell'ordine.