Troppa gente in giro, aumentano i controlli

"Dall'inizio dell'epidemia credo non sia mai accaduto che per due giorni consecutivi non ci fossero nuovi casi ma oggi è successo", aggiorna da Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna. "Da 48 ore siamo fermi a 47 contagiati e questo mi riempie di gioia. La strada è quella giusta, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Anzi, dobbiamo alzarla. Diversamente verrebbero vanificati tutti i sacrifici che stiamo facendo. Non possiamo permettercelo".

"Purtroppo oggi abbiamo ricevuto tante segnalazioni su un eccessivo movimento di persone in città, con la scusa della posta, della spesa, del giornale e via elencando. No amici, no, non possiamo cedere adesso. Capisco che con queste meravigliose giornate rimanere in casa sembra un delitto ma pensate alle conseguenze. Nei prossimi giorni intensificheremo i controlli e non ci sarà comprensione per chi sgarra", prosegue Ziberna.

"Un'altra bella notizia, abbiamo allargato il più possibile la platea di chi riceverà le nuove mascherine. Da lunedì saranno consegnate a tutti i single da 66 anni in su e alle famiglie con più di due componenti di cui almeno uno over 66. Siamo riusciti ad aumentare il numero perché alle persone singole sarà consegnata una sola mascherina, che si potrà lavare per diverse volte, mentre alle famiglie da due componenti in su arriverà la classica confezione con due mascherine. In questa tranche, quindi, arriveranno in più di 4mila famiglie, oltre che alle persone con patologie particolari segnalate dall'Azienda sanitaria. Stiamo veramente facendo il massimo per soddisfare le necessità di più gente possibile. Stiamo cercando altre soluzioni per riuscire a reperire un ulteriore numero di mascherine, magari realizzate da volontari. Ma dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Non usciamo da casa se non per necessità urgenti. Siamo stati bravissimi fino ad oggi e dobbiamo esserlo ancora di più. Vi voglio bene", conclude il sindaco.