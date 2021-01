Troppa neve, crolla un tendone agricolo a Claut

Intorno alle 12, la partenza dei Vigili del fuoco di Maniago è stata allertata dalla sala operativa per il crollo di un tendone destinato al ricovero di mezzi agricoli a Claut. Arrivata sul posto la squadra si è trovata nell'impossibilità di operare per il livello della neve che hanno gravato sulla struttura provocandone il collasso. Non ci sono stati fortunatamente feriti, ma alcuni mezzi sono rimasti sotto la struttura.

Il capo partenza si è trovato così a valutare lo stato di un secondo capannone che, senza l'intervento dei pompieri, avrebbe avuto lo stesso esito. Con il supporto dell'autoscala giunta da Pordenone la squadra ha potuto accedere al colmo della struttura riscendo così a rimuovere la neve.