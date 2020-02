Troppe liti in casa, chiede di farsi arrestare

Nella nottedi venerdì, il personale delle Volanti della Questura di Udine ha arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 23enne udinese. Gli agenti erano intervenuti poco prima di mezzanotte in un’abitazione della zona sud della città, a seguito di una richiesta giunta alla Sala Operativa per accese discussioni in corso tra due fratelli.

Mentre gli agenti identificavano, dopo averli separati, tutti i presenti e accertavano quanto successo, uno dei ragazzi ha tentato di scagliarsi contro l’altro: i primi l’hanno subito bloccato nonostante la resistenza opposta, anche mordendo all’avambraccio un agente. Il ragazzo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato portato in carcere. Durante l’intervento uno dei parenti, sempre lì residente, esasperato dalle continue discussioni tra i fratelli, ha detto agli operatori di aver appena gettato in acqua, in un canale vicino all’abitazione, un fucile detenuto illegalmente, e di voler quindi esser condotto in carcere.

Vista l’ora, gli agenti non hanno potuto individuare l'arma. Solo nella tarda mattinata, dopo aver fatto ridurre la portata del canale, i poliziotti hanno effettivamente trovato un fucile, al quale erano state tagliate le canne oltre a parte del calcio, e un proiettile; l’uomo è stato quindi denunciato per possesso illegale di arma alterata e ricettazione.