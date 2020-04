Troppe persone in giro senza motivo, ieri 164 sanzionati

Ci sono ancora troppe persone fuori casa, in barba alle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus. A confermarlo sono i numeri: ieri, in Fvg, sono state controllate 3.059 persone dalle forze dell'ordine. In 164 casi, chi è stato fermato non aveva una valida motivazione per trovarsi all'esterno della propria abitazione. Sono, quindi, scattate le multe che, lo ricordiamo, possono andare dai 400 ai 3mila euro.

Sempre ieri, sono state tre le denunce per falso, mentre due persone sono state denunciate per altri reati.

Va decisamente meglio negli esercizi commerciali, che fin da subito si sono impegnati al rispetto delle norme. Sono state controllate 993 attività dal mare ai monti e solo una è stata sanzionata, ma non sono state disposte chiusure.

Come ha ricordato nei giorni scorsi il Prefetto di Trieste Valerio Valenti nei prossimi giorni i controlli continueranno ed è prevista un'intensificazione dell’azione di accertamento e repressione dei comportamenti contrari alle vigenti disposizioni sulle limitazioni agli spostamenti delle persone.

Saranno anche attentamente vagliate le autocertificazioni prodotte dai cittadini, attraverso accertamenti posteriori sulla veridicità delle stesse. In proposito si ricorda che le false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali sono punite ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice penale con pene che possono arrivare fino a sei anni.

“Non è il momento di rilassarsi – ha ricordato il Prefetto Valenti - o di assumere comportamenti che possono compromettere tutti i sacrifici fatti finora. E’ una fase estremamente delicata della lotta contro la diffusione della pandemia e vi chiedo ancor più perseveranza e responsabilità. Sono ben consapevole di quanto sia difficile per tutti noi, specie per le famiglie su cui gravano ulteriori problemi, ma è doveroso non mollare, non lasciarsi andare. Soprattutto per onorare e rispettare il lavoro di quanti a rischio della propria vita sono in prima linea nell’azione di contrasto all’epidemia".