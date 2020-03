Troppe persone nel locale, stop per 45 giorni

Questa mattina, personale della Questura di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione per 45 giorni disposto dal Questore Marco Odorisio per il New Bangla Bazar di via Vallona, per comprovate esigenze di sicurezza pubblica e incolumità delle persone.

Già da alcuni giorni, nonostante i provvedimenti in materia di contenimento e contrasto all’epidemia da Coronavirus, agli agenti erano giunte segnalazioni della presenza di numerose persone all’interno locale di vicinato, intente a consumare bevande alcoliche, senza acquistare alcun tipo di merce. Sabato pomeriggio, due equipaggi della Squadra Volante hanno eseguito un'ispezione, sorprendendo cinque avventori radunati in una saletta e riuniti intorno a un tavolo, intenti a consumare alcolici.

All’esterno del locale, poi, c'erano altri tre avventori; anche loro avevano bevuto e, quando sono stati sorpresi dagli agenti, sono rientrati e si sono sparpagliati nei vari ambienti del negozio, fingendo di voler fare la spesa.

Le otto persone sono quindi state identificate; tre sono risultate gravate da precedenti in materia di stupefacenti, lesioni, reati contro il patrimonio e la persona. Tutti, poi, arrivavano da altri comuni; alcuni non avevano le autocertificazioni, mentre nessuno ha saputo fornire motivazioni valide per trovarsi a Pordenone.

Gli otto avventori e il titolare, un 44enne cittadino del Bangladesh, sono stati denunciati per inottemperanza al Dpcm; al titolare è stata anche contestata la violazione per non aver garantito l’adozione di misure organizzative tali da assicurare l’accesso di clienti con modalità contingentata, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Mentre i poliziotti redigevano gli atti, una 47enne ghanese, alla presenza di tutti gli indagati, ha insultato pesantemente gli agenti, rimediando una denuncia per oltraggio a Pubblico Ufficiale.