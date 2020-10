Troppi clienti, bar chiuso per assembramento

I Carabinieri della Compagnia di Palmanova hanno chiuso questa notte un bar di Fiumicello Villa Vicentina perché, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, diverse famiglie della zona avevano segnalato la presenza di un gran numero di persone ai tavolini, all'esterno e all'interno.

Si era creato quindi assembramento. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno effettivamente riscontrato la presenza di oltre cento persone nel pubblico esercizio, che è stato chiuso.

Raffica di sanzioni amministrative anche per diversi automobilisti che avevano posteggiato la loro auto in divieto di sosta. Al vaglio la posizione dei clienti trovati senza mascherina e a una distanza interpersonale non corretta.