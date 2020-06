Troppi clienti nel locale, scatta la multa

Un locale pubblico di Fiumicello Villa Vicentina è stato chiuso per due giorni, come sanzione accessoria, e il titolare è stato multato per 400 euro dai Carabinieri che hanno eseguito un controllo nella tarda serata di venerdì, intorno alle 22.30. I militari dell'Arma hanno riscontrato la presenza di una sessantina di persone tra l'interno e l'esterno.

Non tutti indossavano le mascherine laddove previsto e non erano state osservate le distanze di sicurezza. Da qui i provvedimenti di natura amministrativa del caso.