Troppi drink e spunta un coltello, due feriti

Troppi drink questa notte in un bar di Trieste. Sono le 2.30 quando scatta l'allarme con diverse chiamate al 112. Sul posto intervengono immediatamente i Carabinieri della Compagnia di via Hermet e la Centrale Sores di Palmanova invia all'equipaggio di un'ambulanza. Vengono segnalati, infatti, feriti da arma da taglio, raggiunti dai fendenti in diverse parti del corpo.

Al loro arrivo, i militari dell'Arma trovano tre persone che, poco prima, avevano preso parte a una rissa, per cause in corso di accertamento. Da quanto si è potuto apprendere finora, pare che i tre, dopo aver bevuto troppo, siano passati dalle parole alle mani.

È spuntato un coltello, recuperato all'interno del pubblico esercizio. È con questa arma da taglio che il presunto aggressore e la presunta vittima si sono feriti. Si tratta di un uomo di 60 anni e di un 34enne, entrambi cittadini italiani residenti a Trieste.

Nella vicenda è stato coinvolto un altro sessantenne, anche lui cittadino italiano residente a Trieste, che, però, non è rimasto ferito. Tutti e tre sono stati denunciati per rissa aggravata. Nessuno è in pericolo di vita. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.