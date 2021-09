Troppi invitati alla Cena sotto le stelle, sanzioni ad Arta Terme

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito nella notte tra il 3 e il 4 settembre un controllo in un circolo sportivo di Arta Terme che aveva organizzato e pubblicizzato una Cena sotto le stelle.

All’operazione ha partecipato personale della Questura di Udine e del Commissariato di Tolmezzo, nonché unità delle Fiamme gialle della Compagnia di Tolmezzo. Sul posto sono stati trovati circa 500 giovani assembrati, molti dei quali senza rispettare la distanza minima prevista di un metro e senza mascherina di protezione.

A quel punto è scattata per l’organizzatore la multa per il mancato distanziamento delle persone e per l’assenza del cartello con la capienza massima, con l’ordine di chiusura immediata per cinque giorni. Nel contesto sono stati identificati circa 30 giovani.

La Squadra di Polizia Amministrativa della Questura e del Commissariato di Tolmezzo sta ora esaminando la documentazione raccolta per valutare eventuali altre contestazioni. La Guardia di Finanza sta eseguendo alcuni accertamenti su alcune posizioni. Il controllo si è reso necessario per garantire che questo tipo di iniziative si svolgano in una cornice di sicurezza finalizzate a garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Potrebbero essere attivati ulteriori controlli straordinari ai locali pubblici oltre a quelli che si svolgono quotidianamente.