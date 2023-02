Troppo poco il 90 alla maturità, il Tar le dà ragione

Il voto dell'esame di maturità è di 90 su 100. Ma lei potrebbe tornare sotto esame per l'assegnazione di tre punti aggiuntivi. E' l'effetto di una sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia, al quale aveva fatto ricorso una studentessa del liceo scientifico Marinelli di Udine.

La ragazza contestava la mancata assegnazione di 5 punti integrativi che premiano la prova orale particolarmente originale e personalizzata (2 punti), la competenza nel discutere le prove scritte (1 punto) e i risultati particolarmente brillanti raggiunti durante il corso di studi in alcune discipline (2 punti).

Punteggio aggiuntivo che la sottocommissione non aveva assegnato nel giugno scorso. Dopo il ricorso, la sottocommissione si era nuovamente riunita per esaminare il caso, riaffermando il proprio 'no'.

Il giudice amministrativo ha dato ragione alla ragazza, rappresentata dall'avvocato Paola Palma, sia sulla discussione delle prove scritte, mai sottoposte alla candidata dalla commissione, sia sui risultati raggiunti a scuola, dal momento che eccelleva in fisica e matematica. Ora la sottocommissione dovrà riunirsi nuovamente e potrebbe richiamare la studentessa a discutere gli scritti della maturità.