Troppo vicina ai binari, la salva la Polizia di Stato

Momenti di concitazione, qualche giorno fa, lungo la banchina del primo binario della stazione ferroviaria di Pordenone. Mentre era in arrivo il regionale Venezia-Udine, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio di vigilanza, assieme ad alcuni colleghi della Digos, liberi dal servizio e in attesa di prendere il treno, hanno notato una donna straniera che aveva superato la linea gialla che delimita la zona di sicurezza. Sarebbe bastato un attimo di ritardo o di esitazione perchè si consumasse una tragedia.

I poliziotti sono riusciti a impedire il peggio; una volta messa al sicuro, hanno allertato i sanitari a scopo precauzionale e, nel frattempo, le hanno prestato i primi soccorsi e hanno provveduto a rassicurarla e confortarla, dimostrando ancora una volta la loro grande professionalità e impegno.