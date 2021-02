Trova 300 euro per strada e li porta subito dai Carabinieri

Vede svolazzare sulla rotatoria di Sistiana dei biglietti gialli e blu. Non sono volantini pubblicitari, ma una mazzetta di banconote sparse sul marciapiede. Arresta l'auto, le raccoglie tutte prima che il vento le disperda e nota, abbandonato, anche un borsello. Prende tutto e, senza pensarci un attimo, si dirige alla Stazione dei Carabinieri di Aurisina.

Ai militari il giovane, un 30enne triestino, consegna tutto e racconta come è arrivato tra le sue mani quel borsello. In totale ci sono circa 300 euro e, soprattutto, i documenti del legittimo proprietario, convocato subito in caserma.

L'uomo, un friulano di 60 anni, tira un sospiro di sollievo: quei soldi sono importanti per il suo lavoro. Inavvertitamente, aveva lasciato sul tettuccio dell'auto il borsello e poi era ripartito, perdendolo per strada. Per fortuna è stato ritrovato da una persona onesta che lo ha portato dai Carabinieri.