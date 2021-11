Trova una busta con mille euro nel taxi: riconsegnata al proprietario

Un tassista triestino durante il servizio ha trovato sui tappetini posteriori del suo veicolo una busta con quasi mille euro in contanti. Senza esitazioni si è recato al Distretto B di via Giulia per consegnarla insieme all'elenco delle corse effettuate quel giorno, itinerari compresi.



Nell'involucro gli agenti hanno trovato anche la ricevuta del prelievo, purtroppo insufficiente per risalire all'intestatario del conto corrente. Si sono così rivolti alla banca, dove alcuni operatori sensibili si sono messi subito a disposizione per individuare il legittimo proprietario. Poco dopo, la pattuglia si è presentata a casa del proprietario - una persona anziana con gravi difficoltà deambulatorie – e gli ha riconsegnato il denaro smarrito.



Un lieto fine reso possibile grazie all'onestà ed al senso civico del tassista, ma anche alla piena collaborazione della banca e degli agenti di Polizia Locale di Trieste.