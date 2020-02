Trovano 5mila euro per strada, li restituiscono al proprietario

Trovano una mazzetta di denaro contante per 5.000 euro e la restituiscono al proprietario. È successo ieri pomeriggio in piazza Matteotti a Latisana. Un uomo di Lignano che era sceso dalla sua vettura ha perso le banconote. A ritrovarle, poco dopo, due cittadini macedoni residenti a Latisana, classe 1997 e 1991, senza lavoro.

Invece di tenere il denaro per loro, hanno fermato una macchina dei Carabinieri che hanno individuato poco dopo in strada e hanno restituito l'intera somma in contanti. L'uomo di Lignano, che intanto aveva chiamato la Caserma dell'Arma denunciando lo smarrimento, è stato contattato e gli è stato restituito il denaro. Per ringraziare i due giovani stranieri ha consegnato loro 300 euro a testa.