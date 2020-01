Trovata la borsetta dell'udinese scomparsa

Sono riprese questa mattina, all'alba, le ricerche di Marina Buttazzoni, l'artigiana di 55 anni di Udine che non dà notizie di sé ormai dal 17 gennaio. Le operazioni di oggi si concentreranno esclusivamente in mare, nello specchio d'acqua antistante Portopiccolo e la Costa dei Barbari, in area giuliana. A cercarla sono i sommozzatori e le motobarche dei Vigili del Fuoco. Se la visibilità lo permetterà, si alzerà anche l'elicottero Drago del Nucleo Volo di Venezia, per un sorvolo dall'alto. Questo è il quarto giorno di ricerche concentrate a Trieste per rintracciare la 55enne udinese.

E' in questa zona che il suo telefono ha agganciato una cella per l'ultima volta. Ed è qui che sono stati trovati di recente anche alcuni suoi oggetti personali, tra cui la borsetta. Pare tuttavia che il rinvenimento risalga a 12 giorni fa: è stato segnalato solo l'altro ieri.