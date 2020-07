Trovata morta nella casa incendiata, arrestato un 23enne

C’è un arresto per l'omicidio avvenuto nella notte di mercoledì 22 luglio a Portogruaro, sul quale sta indagando la Procura di Pordenone. Per l’uccisione di Marcella Boraso, 59enne nata a Padova, trovata morta nel suo appartamento dato alle fiamme, le forze dell’ordine hanno sottoposto, su disposizione del sostituto procuratore Carmelo Barbaro, a fermo di polizia giudiziaria un cittadino marocchino di 23 anni, regolare, disoccupato, con alle spalle precedenti legati ai furti e agli stupefacenti.

Tutto comincia nella giornata di ieri, quando del fumo esce da un appartamento al secondo piano delle case Ater di via Croce Rossa. Nell’appartamento, il cui incendio è stato innescato con la diavolina e i fornelli del gas, i Vigili del fuoco trovano la donna riversa in bagno con gravi lesioni al capo, vicino al bidet rotto e a un collo di bottiglia. Poi arrivano i Carabinieri della stazione di Portogruaro e quelli del nucleo investigativo di Venezia. Le macchie di sangue trovate sul soffitto fanno escludere l’ipotesi di una caduta accidentale.

Ascoltando i vicini è possibile risalire all’ora della morte, le 3.33, quando viene sentito un tonfo e, dopo due minuti, altri due forti colpi. I vicini permettono anche d'individuare il marocchino che frequentava la donna ed era stato visto nella serata di ieri. Su di lui si appuntano i sospetti degli inquirenti. Durante l’interrogatorio, l’uomo dà la propria versione dei fatti, contradittoria rispetto a quella di tutti gli altri testimoni. All’incalzare degli investigatori, il 23enne rifiuta di rispondere oltre.

Tanti gli indizi a suo carico: le macchie di sangue sulla maglietta, un suo sms alla vittima spedito pochi minuti prima dell’ora della morte nel quale le chiedeva di scendere perché stava arrivando e un’intercettazione ambientale mentre parla con il fratello, raccontando particolari della scena dell’omicidio conoscibili solo se visti di persona. Inoltre, la 59enne, 20 giorni prima, era stata ascoltata come testimone su un furto di un decespugliatore commesso dall’uomo nella sede del Portogruaro calcio, poi data alle fiamme. Allora la donna affermò di conoscere il ragazzo, che la infastidiva con richieste di denaro e che in un’occasione l’aveva picchiata.

Per gli investigatori potrebbe essere proprio una lite per il diniego di un nuovo esborso alla base dell’omicidio. Stando alle prime ipotesi, la vittima, che lascia un fratello residente a Tavagnacco e una sorella a Forlì, sarebbe stata tramortita con un colpo al capo con una bottiglia e poi, tramortita, scagliata contro il bidet. Il 23enne marocchino, ora in custodia nel carcere di Venezia, è accusato di omicidio volontario e incendio.