Trovati effetti personali di Roberto Volo, ricerche a Dolegna

Si sono spostate nella zona di Dolegna del Collio, al confine con l'area di Castelmonte, a Prepotto, le ricerche di Roberto Volo, il 62enne di Farra d'Isonzo che manca da casa dal 27 febbraio. L'uomo, che avrebbe dovuto presentarsi nella sua sede di lavoro a Udine in quella giornata, ha raggiunto, invece, la zona del Monte Quarin, a Cormons, dove è stata ritrovata la sua auto, una Fiat 500.

I soccorritori lo stanno cercando in quell'area da lunedì, purtroppo senza esito. Ieri sono stati battuti i territori adiacenti il Monte Quarin e, grazie ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste, sono stati sondati anche i laghetti che si trovano in questa parte del territorio. In serata sono stati rinvenuti alcuni suoi effetti personali: si tratta di un paio di guanti e dell'astuccio degli occhiali. Oggi le ricerche si concentrano nella zona di Dolegna. Tra le ipotesi c'è quella che l'uomo si sia incamminato lungo il sentiero che poi porta al santuario di Castelmonte. Il maltempo che caratterizza la giornata non aiuta le ricerche.

Roberto è alto 175 centimetri ed è di corporatura snella; normalmente indossa abiti sportivi, jeans e giubbino. Porta un orecchino e indossa anche bracciali e anelli. Lo cercano i pompieri, i Carabinieri, la Protezione Civile e le unità cinofile.