Trovati farmaci scaduti in sei ambulatori veterinari del Fvg

Controlli dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine negli studi veterinari della regione. Tante le irregolarità emerse, in particolare si tratta di violazioni nella gestione dei farmaci, in ben sei ambulatori veterinari del Friuli Venezia Giulia.

Sono state in tutto 24 le ispezioni eseguite dai Nas di Udine sul territorio regionale, svolte nell’ambito di una campagna di controllo nazionale. Obiettivo: verificare le prestazioni terapeutiche e curative che si svolgono all’interno di strutture a tutela degli animali domestici.

I militari hanno riscontrato e punito inadempienze in una struttura dell'ex provincia di Trieste, in due ambulatori veterinari di Pordenone e in uno a Gorizia. Le violazioni riscontrate nel Friuli Occidentale hanno anche portato a una doppia sanzione amministrativa. Farmaci irregolari o scaduti, spesso detenuti in promiscuità con altri medicinali ancora validi.

In tutta Italia sono stati ispezionati 682 tra ospedali, cliniche e ambulatori veterinari, rilevando 178 centri non conformi, pari al 26%. Denunciati all’Autorità giudiziaria 49 titolari e operatori, nonché sanzionati altri 141 per violazioni amministrative per un ammontare di 145 mila euro.