Trovato con due tirapugni e con un coltello a serramanico

Ancora controlli straordinari dei militari dell'Arma della Radiomobile della Compagnia di Udine e delle Stazioni di Codroipo e di Remanzacco nella serata di domenica, nel capoluogo friulano.

Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza un uomo di 55 anni di Udine, positivo all'alcoltest con 1,35 grammi/litro, un 34enne udinese che viaggiava con 1,74 grammi litro, un 45enne di Codroipo con un tasso di 2,18, e un ragazzo di 26 anni di Latisana, con un tasso di 0,85.

Durante il servizio coordinato straordinario di controllo del territorio, i militari della Sezione Radiomobile, comandati dal Luogotenente Andrea Riolo, hanno identificato e sanzionato amministrativamente diverse persone tra cui un 58enne udinese e un cittadino indiano di 51 anni residente in provincia, per ubriachezza.

A finire nei guai, poi, un uomo di 36 anni di Majano, poiché trovato in possesso di 3 grammi di marijuana che è stata posta sotto sequestro.

Denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, infine, trovato in via Sondrio, un 24enne di Udine che è stato controllato alla guida della propria autovettura e che è stato sottoposto a una perquisizione personale, e del veicolo.

È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 27 centimetri e di 2 tirapugni in metallo, tutti sottoposti a sequestro.