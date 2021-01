Trovato il nonno scomparso dalla casa di riposo

E' stato trovato in stato di lieve ipotermia un pensionato di 80 anni di Trieste, che si era allontanato dalla casa di riposo dove è ospite nella serata di ieri. Lo hanno cercano i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste; hanno concorso alle ricerche i pompieri del Comando di Gorizia. La base operativa era stata allestita vicino alla casa di riposo Hotel Fernetti di Trieste da dove l'uomo si era allontanato.

Era stato attivato subito il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura, che vede scendere in campo tutte le forze dell'ordine per la ricerca. La denuncia di scomparsa è stata fatta immediatamente ai Carabinieri di Villa Opicina.

L'anziano è stato trovato stamattina, dopo una nottata all'addiaccio nella boscaglia, dalla Polizia slovena che ha iniziato le ricerche dopo l'attivazione delle forze dell'ordine italiane di Thörl-Maglern.

È stato portato all'ospedale di Cattinara per accertamenti.