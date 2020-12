Tragedia nella tarda mattinata di oggi, a Cividale del Friuli, dove è scattato l'allarme per una persona trovata esanime vicino al greto del fiume Natisone. Si tratta di un uomo di 44 anni.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale e l'eliambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova dalla elibase di Campoformido.

Per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare se non decretarne il decesso.