Trovato morto in casa dopo due giorni

Lutto in Val Resia per la morte improvvisa di un uomo di 74 anni trovato senza vita in casa. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini e parenti che non avevano sue notizie da qualche tempo. Si sono insospettiti dalle serrande sempre abbassate. E' scattata così una chiamata al 112: sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e al personale sanitario.

I pompieri hanno aperto la porta ed è stata fatta la terribile scoperta. Il pensionato giaceva senza vita nel suo letto, deceduto da due giorni, colto da un malore fatale che gli ha impedito di chiedere aiuto.

Dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura di Udine, la salma è stata composta in cella mortuaria, a disposizione dei parenti per la celebrazione dei funerali.