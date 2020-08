Trovato morto l'uomo scomparso a Prato Carnico

È stato trovato morto in una profonda forra, nei boschi di Prato Carnico, l'uomo di 60 anni, cittadino tedesco, che ormai non dava notizie di sé da una settimana.



Era uscito l'8 agosto scorso per una passeggiata e per raccogliere funghi. Thomas conosceva bene questa zona. a individuare il suo corpo, poco dopo le 9 di oggi, è stata una squadra mista composta da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. Le operazioni di recupero della salma saranno lunghe e complesse.



A dare l'allarme, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, era stato, a inizio settimana, un parente, dalla Germania. Da allora le squadre dei Vigili del Fuoco non avevano smesso di cercarlo. Ieri le ricerche erano state sospese, nel pomeriggio, a causa del maltempo.



Oggi si erano attivate le squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e le squadre Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Udine. La base operativa, con l'Unità Avanzata di Comando Locale, è sempre stata attiva in località Coi.