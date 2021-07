Trovato senza vita a soli 22 anni

Un giovane friulano di 22 anni è stato trovato senza vita questa mattina, intorno alle 11, nella sua abitazione di Udine, colto da un malore fatale, probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati dal personale medico: non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Udine.