Trovato senza vita in casa. Il suo corpo mummificato

Una storia di solitudine quella che arriva da Trieste dove un uomo classe 1966 è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via D’Alviano.

L’intervento ieri sera intorno alle 19.30 quando i vicini hanno contattato le forze dell’ordine.

L’uomo, da una prima analisi, era morto da diverso tempo; il corpo presentava segni di mummificazione. Sul posto oltre alla Polizia di Stato anche i sanitari del 118, che ne ha constato il decesso non legato a cause violente, e i Vigili del Fuoco. Non risulta che l’uomo avesse dei parenti.