Trovato senza vita l'imprenditore friulano scomparso a Bratislava

Il corpo dell’imprenditore friulano, Loris Colusso, scomparso sei giorni fa in Slovacchia è stato trovato questa mattina nelle acque del Danubio, a trenta chilometri da Bratislava.

La sua auto, con a bordo il cellulare, era stata ritrovata in un quartiere periferico della capitale e da quel momento erano scattate le ricerche della Polizia. Oggi il triste epilogo, con il ritrovamento del corpo nei pressi della diga lungo il fiume, all’altezza della città di Gabcikovo.

Da un primo esame della polizia sembra che sul corpo di Colusso non ci siano evidenti segni di violenza. Del fatto sono state informate la figlia, che abita a Oderzo, e la sorella, che risiede a Latisana, mentre il genero si era subito recato in Slovacchia appena avuto notizia della scomparsa.

Originario di San Michele al Tagliamento, da quasi trent’anni si era trasferito a Bratislava dove ha creato una società di servizi contabili e fiscali per imprese italiane impegnate in quel Paese. Inoltre, nel 2009 ha fondato il giornale online Buongiorno Slovacchia, l’unico sito di informazione su cronaca, politica ed economica slovacca in lingua italiana.

Proprio questo giornale alcuni anni fa aveva raccontato con i suoi articoli anche delle infiltrazioni mafiose in quel Paese, in particolare a opera della 'Ndrangheta. Un fenomeno che, nel 2018, era stato collegato all’assassinio del giornalista d’inchiesta slovacco Jan Kuciak.

Come detto il corpo trovato nel Danubio non presenta segni evidenti di violenza e, quindi, le ipotesi al vaglio della polizia parlano di incidente o suicidio, ma a gettare un velo di mistero sulla morte di Colusso c’è una sua e-mail, spedita a una serie di amici alcuni giorni prima di scomparire. Un testo scritto in maniera confusa, ma in cui esprimeva forti timori per la sua incolumità denunciando anche di essere seguito.