Trovato senza vita l'uomo scomparso nelle acque del Ledra

E' stato trovato senza vita, nel primo pomeriggio, l'uomo di 56 anni di Udine che non dava notizie di sé ormai da 24 ore. Le ricerche erano partita nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, quando un passante aveva notato la presenza di una bici appoggiata vicino al Canale Ledra, in via Martignacco.

Si erano attivati subito i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, insieme ai sommozzatore del Comando di Trieste. Il primo monitoraggio non aveva dato alcun esito e, nel frattempo, questa notte, l'uomo non aveva fatto rientro nella sua abitazione.

Le ricerche sono ripartite questa mattina, sempre con i Vigili del Fuoco del Comando del Capoluogo Friulano e con i sommozzatori di Venezia.

Intorno alle 14 è stato individuato il corpo senza vita. L'uomo è morto per annegamento.