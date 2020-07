Trovato senza vita sul lavoro, aveva 41 anni

Lutto a Gorizia per la tragica scomparsa di un uomo amato e stimato nel capoluogo isontino, molto legato al suo lavoro. Aveva solo 41 anni. L'allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente un equipaggio sanitario, non appena è scattato l'allarme. Per l'uomo, però, ormai, non c'era più nulla da fare, se non decretarne il decesso.

Non ci sono responsabilità a carico di terze persone nella sua morte. Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia, tempestivamente informato della tragedia, la salma del 41enne è stata composta in cella mortuaria, affidata ai parenti per la celebrazione del funerale.

Un decesso prematuro, questo, che ha colpito duramente la comunità di Gorizia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Isontino e le forze dell'ordine.