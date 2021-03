Trovato un corpo senza vita davanti al Teatro Nuovo

Un uomo di 63 anni, italiano, è stato trovato morto questa mattina, all'alba, davanti al teatro Nuovo Giovanni da Udine. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il cadavere ai piedi del muricciolo di un edificio disabitato. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Udine e l'equipaggio di un'automedica, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Non ci sarebbero responsabilità a carico di terze persone nel decesso. Indagini in corso per chiarire cosa possa essere accaduto, e quando.