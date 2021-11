Trovato un corpo senza vita in un canale a San Canzian d'Isonzo

Una persona ha perso la vita questa mattina, intorno alle 7.30, dopo essere scivolata, o caduta, all'interno di un canale, in via Palazzatto, nella zona di Isola Morosini, nel comune di San Canzian d'Isonzo. La dinamica non è ancora chiara.

Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Iglesias. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con la prima partenza del Distaccamento di Monfalcone e hanno rinvenuto la vettura è stata trovata in bilico sull'argine. Un monitoraggio del canale ha portato a individuare la salma esanime del conducente che, si presume, sia uscito dall'abitacolo e, quindi, sia scivolato nel corso d'acqua, trascinato poi dalla corrente. Sul posto la Polizia Stradale di Gorizia.

Alle 9 sono in corso le operazioni di recupero del corpo.